Українські бійці продовжують титанічно боротися з противником. Так, контратаки наших військових звели нанівець наступ Росії за минулу добу, 22 квітня.

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Наступ окупантів безсилий проти українського протистояння

У розвідці Британії підкреслили, що російським військам не вдалося досягнути значних успіхів за останню добу. Причиною цього є вдалі українські контратаки, які буквально перешкоджають ворогові.

Також повітряні та морські сили Росії не змогли встановити контроль у жодній із галузей. Це стало можливим завдяки ефективності протиповітряної та морської оборони України.

Продовжуються також запеклі бої за Маріуполь. У розвідці зазначають, що це сповільнює прогрес російських загарбників у прагненні захопити територію усього Донбасу.

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