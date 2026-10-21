Россия продолжает наносить массированные удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре, все чаще совершая атаки на западные области. Во время последнего обстрела Киева Украина, по сообщениям украинской стороны, не получила от США разведданных о первой волне баллистических ракет, хотя Вашингтон отрицает прекращение обмена информацией.

Военный обозреватель и аналитик Денис Попович в интервью Ирине Узловой на YouTube-канале 24 Канал объяснил , почему возможные ограничения американской военной поддержки опасны. Он также проанализировал новую тактику российских атак, проблемы с работой Starshield и причины, по которым Кремль усиливает защиту Москвы и Валдая, оставляя другие важные объекты под угрозой украинских ударов.

Без разведданных США времени на спасение меньше

Владимир Зеленский и представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщили об отсутствии американских разведывательных данных во время первой волны последней баллистической атаки на Киев. В то же время госсекретарь США Марко Рубио опроверг прекращение обмена информацией между Вашингтоном и Украиной.

Ранее американские предупреждения о ракетных пусках продолжали поступать, однако последние сообщения не позволяют понять, насколько стабильно работает этот механизм. Украинская сторона практически не может влиять на решения партнеров, от которых зависит передача соответствующей информации.

Денис Попович не исключает, что возможные перебои имеют политическую подоплеку. По его мнению, администрация Дональда Трампа может использовать зависимость Украины от американских разведывательных возможностей для давления на Киев.

Создается впечатление, что разведданные то появляются, то исчезают. Трудно здесь что-то объяснить. Украинская сторона мало что может сделать в этой ситуации, поскольку информацию предоставляют американцы. На мой взгляд, это часть давления, которое администрация Дональда Трампа оказывает на Украину, чтобы мы согласились на выдвинутые нам требования. Они, очевидно, связаны с требованиями Владимира Путина,

– предположил Попович.

Пока нет подтверждения, что Вашингтон принял решение намеренно ограничить передачу разведданных. В то же время их своевременное поступление имеет особое значение во время баллистических атак, когда между запуском ракеты и ее падением могут пройти лишь считанные минуты.

Американские разведывательные возможности позволяют отслеживать перемещение российских пусковых установок и фиксировать запуск ракеты на начальной стадии полета. Благодаря этому украинская сторона может получать информацию об угрозе еще до того, как воздушная цель попадет в зону действия собственных радиолокационных средств.

Особенно опасными остаются удары из Брянской области России. Оттуда баллистическая ракета может долететь до Киева примерно за две-три минуты, поэтому даже незначительная задержка с предупреждением существенно сокращает возможности для реагирования.

Одно дело, когда мы видим ракеты в Брянской области, когда они взлетают, а другое – когда они уже находятся в воздушном пространстве Украины. Фактически времени на реакцию остается вдвое меньше. А иногда его вообще не будет. Если враг запускает ракету С-400, сигнал тревоги может не прозвучать вообще, прозвучать слишком поздно или уже одновременно с взрывами,

– пояснил военный обозреватель.

Своевременное предупреждение дает людям хотя бы минимальную возможность защититься. Часть жителей может успеть добраться до укрытия, а те, кто находится далеко от убежища, имеют шанс перейти в коридор, на лестничную клетку или в другое, более безопасное место внутри здания.

Конечно, такая защита не гарантирует спасения в случае прямого попадания ракеты в дом. Однако несколько дополнительных минут могут иметь решающее значение для людей, оказавшихся под угрозой баллистического удара.

Для украинской противовоздушной обороны раннее обнаружение также остается важным. Однако своевременная информация о запуске не гарантирует уничтожение ракеты, если для ее перехвата нет необходимых боеприпасов.

Дефицит Patriot затрудняет защиту от баллистических ракет

Россия регулярно сочетает удары баллистическими ракетами с атаками беспилотников и других воздушных целей. Украинским расчетам ПВО приходится одновременно реагировать на несколько угроз, а во время быстрых баллистических пусков времени для принятия решений остается крайне мало.

Даже современные комплексы противовоздушной обороны зависят от наличия достаточного боекомплекта. В условиях интенсивных обстрелов нехватка ракет-перехватчиков становится не менее серьезной проблемой, чем сокращение времени на обнаружение воздушных целей.

Давайте не будем забывать, что мы не сбиваем эти ракеты не потому, что у нас плохая ПВО, а потому, что у нас нет перехватчиков. Это еще одна тема для разговора,

– подчеркнул Попович.

Если Украина получает всего 12 ракет-перехватчиков в месяц, при условном использовании двух ракет против одной баллистической цели такого объема хватит лишь на шесть перехватов. Это показывает, насколько быстро может исчерпаться даже новая партия боеприпасов во время массированных ударов.

В таких условиях данные раннего предупреждения остаются особенно важными для гражданского населения. Даже когда нет возможности сбить все ракеты, своевременная воздушная тревога позволяет людям хотя бы попытаться обезопасить себя.

Проблема с поставками перехватчиков связана не только с политикой Вашингтона. Соединенные Штаты нуждаются в ракетах для собственных арсеналов, в частности после боевых действий на Ближнем Востоке, а их производственные возможности не позволяют быстро удовлетворить спрос всех партнеров.

В то же время американская администрация самостоятельно определяет, сколько уже изготовленного вооружения оставить для собственной армии, а какую часть направить Украине и другим союзникам.

Это вопрос приоритетов. Американцы могут сказать, что хотят пополнить боезапас и пока этого не сделают, ничего никому продавать не будут. Это их право. Но если бы приоритетом была Украина и безопасность европейского континента, они могли бы перераспределить ракеты и направить их в наше распоряжение,

– отметил аналитик.

Однако даже изменение подхода к распределению боеприпасов не позволит мгновенно устранить дефицит. Текущие производственные возможности оцениваются примерно в 650 ракет в год, а потребности американской армии и союзников значительно выше.

Поэтому Украина зависит сразу от двух факторов: решений партнеров о передаче имеющихся запасов и возможности наращивать производство. Без достаточного количества перехватчиков даже самая современная система раннего обнаружения не способна обеспечить полноценную защиту от баллистических ударов.

Россия пытается сломить украинский тыл

Последние массированные обстрелы вновь привели к разрушениям гражданской инфраструктуры. В Киеве среди поврежденных объектов называли жилые дома, медицинские учреждения, объекты метро, заведения общественного питания и даже вольеры с животными.

Под ударами остается и украинская энергетика. По сообщениям о последствиях атак, были поражены 28 подстанций и других важных энергетических объектов, что создает дополнительные риски для стабильного электроснабжения.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявлял о начале очередной кампании массированных ударов. Однако обстрелы украинских городов и энергетической инфраструктуры фактически не прекращались, а нынешние изменения касаются прежде всего масштабов и географии атак.

Я не понимаю, почему Герасимов сказал, что они начинают эту кампанию. Они ее не завершали, чтобы к чему-то приступать. Эта кампания комплексная, стратегическая. Она направлена на то, чтобы воздействовать на мирное население Украины, причем, как мы видим, на население всей страны,

– пояснил Попович.

Особенно заметным стало усиление ударов по западным областям. Если Киев регулярно подвергается атакам с использованием баллистических ракет и беспилотников, то теперь россияне все чаще выбирают цели на Волыни, в Ровенской и Львовской областях.

Под ударами оказываются Ковель, Луцк, Ровно и отдельные небольшие населенные пункты, которые ранее не подвергались столь интенсивным обстрелам. Враг пытается охватить воздушным террором значительно большую территорию, не ограничиваясь столицей и регионами вблизи фронта.

Львов и раньше неоднократно становился мишенью российских ракет и беспилотников. Однако для Волыни такая интенсивность атак менее привычна, а нынешние удары свидетельствуют о целенаправленном расширении географии российских обстрелов.

Их стратегическая задача – создать максимально некомфортные условия для жизни, чтобы украинское население начало оказывать давление на высшее военно-политическое руководство, а оно согласилось на условия Путина. Одновременно мы видим и влияние на администрацию Трампа. Как бы он это ни называл, это тоже влияние, направленное на то, чтобы заставить нас согласиться на эти условия,

– считает военный обозреватель.

Владимир Зеленский также говорил, что требования уступок от Украины выглядят как попытка принудить ее к капитуляции. Однако российские удары пока не вызвали той массовой реакции общества, на которую, по оценке аналитика, рассчитывает Кремль.

Несмотря на постоянные обстрелы, отключения электроэнергии и разрушение жилья, украинцы не демонстрируют массовой готовности требовать принятия российских условий. Расчет Москвы на то, что гражданское население заставит власть пойти на уступки, пока не оправдывается.

Дополнительным фактором остается ситуация на фронте. Российская армия не достигла темпов наступления, на которые рассчитывало командование, а план полного захвата Донецкой области к концу 2026 года Попович уже считает проваленным.

Они не продвинутся к административным границам Донецкой области до конца этого года. Мы говорим именно об этом году. Дальше сейчас нечего прогнозировать, хотя с теми темпами, с которыми они наступают, для этого потребуются годы,

– подчеркнул Попович.

Именно отсутствием ожидаемых результатов на поле боя аналитик объясняет попытки Москвы усилить давление на украинский тыл. Российское командование стремится добиться политических уступок путем массированных обстрелов, хотя пока такая стратегия не принесла ему желаемого результата.

Маневры "Шахедов" могут раскрывать позиции ПВО

Во время последних атак на западные области российские беспилотники стали чаще использовать сложные маршруты. Они могут несколько раз менять направление, переходить из Волыни в Львовскую область, возвращаться обратно и кружить вблизи отдельных населенных пунктов.

Такие маневры продлевают воздушную тревогу и заставляют украинские силы ПВО постоянно отслеживать изменение маршрутов. Однако длительное нахождение дронов над определенной территорией может быть связано не только с попыткой измотать население.

Понервировать людей – это одна цель. Но самое главное, на мой взгляд, – разведка. Изучение того, что есть на местности, как расположены средства ПВО, где включаются радиолокационные станции, откуда ведется огонь. Все это фиксируется, затем анализируется. Соответственно, далее планируются атаки,

– пояснил Попович.

Полученные сведения россияне могут использовать при подготовке следующих налетов. Поэтому многократная смена направления движения не обязательно свидетельствует о проблемах с навигацией или потере цели.

Украинская ПВО сбивает значительную часть дронов, участвующих в атаках на Львовскую область и Волынь. В то же время возможное увеличение количества российских беспилотников создаст дополнительную нагрузку на оборону, особенно если враг будет активнее применять скоростные реактивные аппараты.

Для борьбы с такими целями требуются различные средства поражения. Дроны-перехватчики остаются важной составляющей защиты, однако самостоятельно обеспечить противовоздушную оборону даже против беспилотников они не могут.

Нельзя строить противовоздушную оборону, опираясь исключительно на дроны-перехватчики, даже в сегменте сбивания дронов. Это касается и беспилотников с бензиновыми двигателями, и реактивных дронов,

– подчеркнул аналитик.

Эффективность перехватчиков зависит не только от их количества и скоростных характеристик. Решающее значение имеет также стабильность связи, которая позволяет управлять дроном и корректировать траекторию его полета во время преследования воздушной цели.

Недавние проблемы со спутниковыми системами особенно обострили этот вопрос. Даже скоростной перехватчик не сможет полноценно выполнять задачи, если во время полета будет терять связь с оператором.

Starshield и перебои связи на высокой скорости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не имеет доступа к Starshield. Речь идет о военной системе, созданной компанией SpaceX на основе технологий Starlink для нужд американского правительства и Пентагона.

В то же время в открытых источниках ранее сообщалось, что украинская сторона получила доступ к этой технологии еще в декабре 2024 года. Насколько полными были соответствующие возможности, неизвестно, однако предыдущие сообщения противоречат нынешним объяснениям американского госсекретаря.

Если господин Рубио говорит, что сейчас доступа нет, то как это можно расценить? Его отключили? Я просто задаю вопрос. Если его отключили, то как понимать объяснения Дональда Трампа, представителей его администрации, Илона Маска? Начинается перекладывание ответственности друг на друга,

– отметил Попович.

Четкого объяснения относительно изменений в работе системы американская сторона не предоставила. Представители администрации Трампа отрицали принятие соответствующих решений, тогда как в SpaceX вопрос военного доступа связывали с компетенцией правительства США.

Поэтому возможное отключение Starshield остается предположением военного обозревателя, а не подтвержденным фактом. В то же время проблемы со связью, о которых сообщают украинские военные, уже напрямую влияют на применение отдельных типов беспилотников.

Наибольшие трудности возникают при работе скоростных дронов-перехватчиков. Для поражения российского беспилотника оператор должен не только догнать цель, но и постоянно получать информацию и корректировать движение аппарата.

Перебои в спутниковой связи на высокой скорости затрудняют такое управление. При этом сами технические характеристики дрона не меняются, а проблема касается возможности эффективно использовать его скорость во время перехвата.

Это не снижает физическую скорость дронов-перехватчиков. Они все равно могут развивать скорость 300–350 километров в час и более, если у нас есть такие дроны. Но на скорости свыше 160 километров в час возникают перебои со связью, что значительно затрудняет перехват воздушной цели. А на таких скоростях мы не способны догнать даже обычный "Шахед", который развивает скорость примерно 200 километров в час,

– пояснил военный обозреватель.

Владимир Зеленский также сообщал о проблемах с работой оборудования на различных участках фронта. По его информации, перебои возникают при скорости примерно 130–161 километр в час, что затрудняет фронтовую логистику и использование ударных беспилотников и перехватчиков реактивных "Шахедов".

Президент поднимал эту проблему и в интервью Bloomberg. Он рассказал, что Украина обращалась к SpaceX и Дональду Трампу с просьбой расширить работу Starlink над территорией России для противодействия запускам баллистических ракет.

В то же время Зеленский подчеркнул, что нынешние ограничения скорости не выглядят случайной технической ошибкой, а связаны с определенным решением. Однако кто именно его принял и по каким причинам, остается непонятным.

Starshield является военной системой, поэтому необходимо различать ее технологическое обеспечение и решения об использовании соответствующих возможностей. Компания SpaceX отвечает за техническое функционирование, тогда как вопросы военного доступа находятся в сфере ответственности американских государственных структур.

Ведь точно не Маск отключил Starshield для Пентагона. Маск и SpaceX обеспечивают техническое функционирование системы. А доступ к управлению, кому его предоставлять, на каких скоростях, в каких пределах, над Россией или над Украиной – это уже вопрос Пентагона,

– подчеркнул Попович.

Американское военное ведомство подчиняется политическому руководству США, поэтому ответственность за возможные изменения условий использования Starshield нельзя автоматически возлагать только на Илона Маска.

Путин прикрывает Москву и собственную резиденцию

Украинские беспилотники продолжают проводить атаки на объекты в глубине России, в частности вблизи Санкт-Петербурга. Среди целей последних налетов упоминались нефтяной терминал, портовая и логистическая инфраструктура, дата-центр и объекты, связанные с цифровыми сервисами.

В то же время сообщения об атаках на отдельные предприятия не всегда позволяют установить масштабы повреждений. Однако само разнообразие объектов, которые оказываются под угрозой, демонстрирует, насколько важной для России остается проблема защиты стратегической инфраструктуры.

Особое внимание привлекло неравномерное размещение зенитных комплексов "Панцирь". По озвученным оценкам, вблизи Москвы насчитывается более 98 позиций с такими системами, на Валдае – более 31, тогда как вокруг Санкт-Петербурга называли лишь две позиции и восемь подготовленных земляных насыпей.

Санкт-Петербург имеет большое политическое и экономическое значение для России. Это родной город Владимира Путина, который неофициально называют северной столицей, а также важный промышленный, портовый и логистический центр.

Комплексы "Панцирь" предназначены, в частности, для борьбы с беспилотниками, а их возможности были модернизированы для противодействия современным воздушным угрозам. Поэтому недостаточную защиту Петербурга нельзя объяснить тем, что эти системы вообще не способны сбивать украинские дроны.

Первая причина – нехватка систем ПВО в целом по Российской Федерации, в частности зенитных ракетных комплексов "Панцирь". Вторая причина – вопрос приоритетов. Первый приоритет – Москва как столица. Она должна быть максимально защищена, чтобы жители Москвы последними ощутили последствия войны,

– пояснил Попович.

Украинские дроны периодически прорываются даже в российскую столицу, несмотря на усиленную защиту. Однако Кремль пытается сделать так, чтобы последствия войны как можно меньше сказывались на повседневной жизни жителей Москвы.

Еще одним важным направлением размещения российской ПВО остается Валдай, где расположена одна из резиденций Путина. Для ее прикрытия используют ресурсы, которые могли бы быть направлены на защиту других городов, военных объектов или позиций российской армии на фронте.

Второй приоритет – это место, где находится сам Путин. Это Валдай. И Путин здесь прикрывает сам себя, он защищает сам себя. Таким образом он оттягивает средства ПВО от других участков фронта и Российской Федерации. Одна такая локация – Санкт-Петербург,

– подчеркнул военный обозреватель.

Российскому командованию приходится одновременно прикрывать аэродромы, нефтеперерабатывающие предприятия, промышленные объекты, порты и войска на фронте. При ограниченном количестве зенитных комплексов усиление защиты Москвы и Валдая снижает возможности обороны других важных районов.

Поэтому даже Санкт-Петербург, несмотря на его статус и экономическое значение, может оставаться уязвимым для украинских ударов. По мнению аналитика, Кремль вынужден распределять недостаточные ресурсы ПВО, отдавая приоритет столице и личной безопасности Путина.

Удары по объектам вблизи Петербурга охватывают сразу несколько направлений российской инфраструктуры. Речь идет о нефтяной отрасли, логистике, портовых мощностях и цифровых системах, что создает дополнительные вызовы для российской противовоздушной обороны.

В то же время Дональд Трамп продолжает требовать от Украины ограничений в отношении ударов по российским нефтяным объектам. Попович связывает нынешнюю позицию американского президента с приближением промежуточных выборов в Конгресс США, однако не ожидает, что после голосования его отношение к Украине обязательно улучшится.

Я сейчас не готов прогнозировать, что будет после выборов. У меня есть печальное предчувствие, что с самим Трампом лучше уже не будет. Но то, что сейчас происходит, носит сугубо предвыборный характер. И если мы уже пытаемся удерживать информационную повестку дня и инициативу, нужно и дальше рассказывать обо всем этом зарубежным СМИ,

– отметил Попович.

Украина продолжает активно разъяснять свою позицию западной аудитории. Владимир Зеленский, в частности, поднимает вопрос об украинских ударах по российской территории и ограничениях американской поддержки в интервью Bloomberg и другим международным изданиям.

По мнению Поповича, такая работа помогает доносить украинские аргументы до граждан США, среди которых сохраняется поддержка Украины. Он считает целесообразным продолжать удары по российской нефтяной и другой важной инфраструктуре, одновременно объясняя международной аудитории их значение для ослабления возможностей России вести войну.

Денис Попович об отключении Starshield для Украины и массированных ударах России по западным регионам: смотрите видео