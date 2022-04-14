Также враги оптимизируют имеющиеся разведывательные и медицинские системы. Об этом сообщили в Генштабе 14 апреля.

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Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует имеющиеся системы управления разведывательного и медицинского обеспечения,

– говорится в сообщении.

Угроза ракетного удара существует. Речь идет о всей территории Украины.

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