Також вороги оптимізують наявні розвідувальні та медичні системи. Про це повідомили в Генштабі 14 квітня.

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Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої Держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління розвідувального та медичного забезпечення,

– мовиться у повідомленні.

Загроза ракетного удару існує. Мовиться про всю територію України.

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