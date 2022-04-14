Також вороги оптимізують наявні розвідувальні та медичні системи. Про це повідомили в Генштабі 14 квітня.
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Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої Держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління розвідувального та медичного забезпечення,
– мовиться у повідомленні.
Загроза ракетного удару існує. Мовиться про всю територію України.
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