Не могут продвигаться по суше: россияне усиливают авиаудары по Славянску

Российские войска пытаются изменить ситуацию на Славянском направлении, где их пехотные штурмы не приносят желаемых результатов. Для этого оккупанты все активнее применяют авиацию и беспилотники, в частности против гражданской инфраструктуры.

О ситуации на Славянском направлении 6 ноября рассказал офицер группы планирования зенитного ракетного дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Сергей Луговик в эфире телемарафона "Единые новости".

Почему россияне усиливают удары по Славянску?

По словам Луговика, российская армия активно проводит атаки на Славянск и другие населенные пункты агломерации с воздуха. Таким образом оккупанты пытаются компенсировать неудачные наземные штурмы и влиять на гражданское население, разрушая критически важную инфраструктуру.

Все планы врага сводятся к тому, что Славянск постепенно, как город, разрушается, при этом враг не добивается никакого успеха с точки зрения продвижения на земле,

– отметил военный.

Для нанесения ударов россияне используют относительно дешевые беспилотники "Молния" и "Ланцет", а также управляемые авиабомбы.

В то же время, как пояснил офицер, российские самолеты сбрасывают авиабомбы с расстояния не менее 20 километров от линии соприкосновения, поскольку опасаются украинской противовоздушной обороны.

Что происходит с российскими штурмами на этом направлении?

По словам Луговика, в зоне ответственности подразделения количество российских пехотных атак несколько уменьшилось, однако потери оккупантов существенно возросли.

В частности, если сравнивать сентябрь и октябрь, количество штурмов на участке 11-го корпуса немного сократилось, тогда как потери противника увеличились примерно на 30%.

Офицер предполагает, что после массированных авиаударов российские войска могут активизировать наземные атаки.

Мы понимаем, что враг торопится, понимаем его действия и готовы к любым его действиям, даже если он будет применять массированные механизированные штурмы,

– подчеркнул Луговик.

Он добавил, что украинские защитники контролируют действия противника на своем участке фронта и готовятся к возможному усилению атак.



Напомним, ранее 24 Канал анализировал ситуацию на Славянском направлении, в частности бои за Рай-Александровку. Этому участку фронта посвятили отдельную часть обзора боевых действий за 5 ноября.