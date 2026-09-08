Мобилизация в России уже идет: военный рассказал, какое направление Путин хочет усилить

Кремль продолжает устанавливать новые сроки захвата Донецкой области, хотя предыдущие неоднократно срывались. Параллельно Россия активизирует набор личного состава, чтобы компенсировать большие потери и усилить давление на отдельных участках фронта.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сообщил , что усиленная мобилизация уже отмечается примерно в 20 регионах России. Дополнительные силы враг хочет использовать для инфильтрационных действий и давления на Славянско-Краматорскую агломерацию и Константиновку.

Новые сроки нужны Кремлю для давления

Очередной срок захвата Донецкой области не связан напрямую с мобилизацией в России. Такие сроки Кремль использует прежде всего для психологического давления на Украину и информационных кампаний за рубежом, пытаясь показать, что российская армия якобы продолжает уверенно продвигаться.

Накануне приезда Кушнера и Виткоффа Путин уже "захватил" Святогорск. Российские войска в очередной раз "берут" город, к оккупации которого они даже близко не подошли. Это было нужно, чтобы показать американцам: смотрите, я даю давление, у меня есть результат, я движусь вперед и возьму Донбасс за зиму,

– пояснил Ткачук.

Реальная ситуация на фронте не соответствует этой картине. Святогорск остается под контролем Вооруженных Сил Украины, а доступ к спутниковым данным, разведке и информации с украинской стороны позволяет партнерам видеть, что происходит на самом деле.

Вначале такая история еще могла сработать, когда контактов с нашей стороной было меньше. Но сейчас весь мир видит разведданные, спутники и реальную ситуацию. Это уже не работает, хотя Путин почему-то убежден в обратном,

– подчеркнул офицер ВСУ.

В то же время внутри России такие заявления остаются инструментом пропаганды, ведь внутреннюю аудиторию гораздо легче убеждать в успехах армии и оправдывать дальнейшее продолжение войны.

Мобилизация должна усилить давление на Донецкую область

Усиленный набор личного состава уже проходит примерно в 20 регионах России. Новых военных Кремлю нужно перебрасывать на участки, где российские войска несут большие потери и не могут поддерживать необходимый темп наступления.

В среднем от 300 до 400 убитых и раненых россиян приходятся на один километр нашей территории. Это огромные потери, и им нужно постоянно пополнять личный состав,

– пояснил Ткачук.

Дополнительных людей враг планирует использовать прежде всего для инфильтрационных действий небольшими группами. Когда таких групп одновременно становится значительно больше, это создает дополнительную нагрузку на украинских операторов дронов, разведку и наблюдение.

Если проникают 10–20 групп по два-три человека, наши пилоты еще успевают их находить и уничтожать. А представьте, когда таких групп будет 50–100 – это уже совсем другая нагрузка для наших пилотов, разведки и наших "глаз",

– подчеркнул офицер ВСУ.

Главное направление такого усиления Ткачук связывает со Славянско-Краматорской агломерацией и Константиновкой, где ситуация остается сложной. Именно там Россия будет пытаться наращивать давление и использовать дополнительный личный состав для дальнейших инфильтрационных атак.

Ткачук объяснил планы России в отношении Донецкой области: смотрите видео