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24 Канал Новости Украины Мобилизация в России уже идет: военный рассказал, какое направление Путин хочет усилить
8 сентября, 17:33
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Мобилизация в России уже идет: военный рассказал, какое направление Путин хочет усилить

Раиса Торчишник

Кремль продолжает устанавливать новые сроки захвата Донецкой области, хотя предыдущие неоднократно срывались. Параллельно Россия активизирует набор личного состава, чтобы компенсировать большие потери и усилить давление на отдельных участках фронта.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сообщил , что усиленная мобилизация уже отмечается примерно в 20 регионах России. Дополнительные силы враг хочет использовать для инфильтрационных действий и давления на Славянско-Краматорскую агломерацию и Константиновку.

Новые сроки нужны Кремлю для давления

Очередной срок захвата Донецкой области не связан напрямую с мобилизацией в России. Такие сроки Кремль использует прежде всего для психологического давления на Украину и информационных кампаний за рубежом, пытаясь показать, что российская армия якобы продолжает уверенно продвигаться.

Накануне приезда Кушнера и Виткоффа Путин уже "захватил" Святогорск. Российские войска в очередной раз "берут" город, к оккупации которого они даже близко не подошли. Это было нужно, чтобы показать американцам: смотрите, я даю давление, у меня есть результат, я движусь вперед и возьму Донбасс за зиму,
– пояснил Ткачук.

Реальная ситуация на фронте не соответствует этой картине. Святогорск остается под контролем Вооруженных Сил Украины, а доступ к спутниковым данным, разведке и информации с украинской стороны позволяет партнерам видеть, что происходит на самом деле.

Вначале такая история еще могла сработать, когда контактов с нашей стороной было меньше. Но сейчас весь мир видит разведданные, спутники и реальную ситуацию. Это уже не работает, хотя Путин почему-то убежден в обратном,
– подчеркнул офицер ВСУ.

В то же время внутри России такие заявления остаются инструментом пропаганды, ведь внутреннюю аудиторию гораздо легче убеждать в успехах армии и оправдывать дальнейшее продолжение войны.

Мобилизация должна усилить давление на Донецкую область

Усиленный набор личного состава уже проходит примерно в 20 регионах России. Новых военных Кремлю нужно перебрасывать на участки, где российские войска несут большие потери и не могут поддерживать необходимый темп наступления.

В среднем от 300 до 400 убитых и раненых россиян приходятся на один километр нашей территории. Это огромные потери, и им нужно постоянно пополнять личный состав,
– пояснил Ткачук.

Дополнительных людей враг планирует использовать прежде всего для инфильтрационных действий небольшими группами. Когда таких групп одновременно становится значительно больше, это создает дополнительную нагрузку на украинских операторов дронов, разведку и наблюдение.

Если проникают 10–20 групп по два-три человека, наши пилоты еще успевают их находить и уничтожать. А представьте, когда таких групп будет 50–100 – это уже совсем другая нагрузка для наших пилотов, разведки и наших "глаз",
– подчеркнул офицер ВСУ.

Главное направление такого усиления Ткачук связывает со Славянско-Краматорской агломерацией и Константиновкой, где ситуация остается сложной. Именно там Россия будет пытаться наращивать давление и использовать дополнительный личный состав для дальнейших инфильтрационных атак.

Ткачук объяснил планы России в отношении Донецкой области: смотрите видео