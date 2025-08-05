Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Настоящее время".

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Где россияне строят новые позиции ПВО?

Новые позиции ПВО расположены вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и дублирующей ее "малой бетонки", – окружной дороги на расстоянии примерно 50 километров от Москвы.

Эту дорогу построили еще в советское время для транспортировки ракет к системам противовоздушной обороны столицы.

По словам журналистов, новые российские позиции ПВО в московском регионе часто расположены рядом с бывшими позициями советского "малого кольца ПВО", которое должно было защищать город от воздушных атак стран НАТО с помощью ракетных комплексов С-25 "Беркут".

OSINT-исследователь под ником jembob проанализировал спутниковые снимки Sentinel и нашел более 15 новых позиций "Панцирей". Они расположены сразу в нескольких районах:

Гжель: внутри автомобильной развязки на ЦКАД.

Вблизи Подольска: рядом с бывшей советской позицией С-25.

Юг Московской области: в восьми километрах от аэропорта Домодедово.

Под Раменским: южнее аэропорта Жуковский.

Возле Наро-Фоминска: на территории бывшего радиотехнического центра.

Рядом со стрелковым полигоном Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

По словам издания, эти находки позволяют с уверенностью говорить о том, что российские военные решили фактически воссоздать советское "малое кольцо ПВО" вокруг Москвы, которое во времена Холодной войны так и не нашло себе применения.

Где россияне строят позиции ПВО / Фото: RFE/RL