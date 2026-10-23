Два года упущены: Свитан объяснил, почему Украине не хватает дешевых ракет ПВО

Россия все активнее применяет реактивные беспилотники и готовится к усилению ударов с помощью новых типов недорогих ракет. Для противодействия таким целям Украине нужны доступные средства ПВО, которые можно быстро производить в больших количествах.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала раскритиковал подход к финансированию украинских разработок в сфере противовоздушной обороны. Он объяснил, почему перспективные ракеты до сих пор не производятся в необходимых объемах и какие угрозы возникают из-за промедления.

Производство ракет не профинансировали

Еще в 2024 году украинским разработчикам поставили задачу создать недорогие ракеты класса "земля – воздух" для борьбы с российскими беспилотниками. Бывший руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк рассказал, что изначально их стоимость не должна была превышать 20 тысяч долларов, а отдельные компании уже предлагают решения примерно за 10 тысяч.

Однако разработка ракеты и ее серийное производство требуют различных решений по финансированию. Свитан утверждает, что деньги направлялись преимущественно на дроны-перехватчики, тогда как запуск производства зенитных ракет малой дальности не получил должной поддержки.

Военный эксперт убежден, что при массовом производстве такие боеприпасы могли бы стоить значительно дешевле озвученных разработчиками сумм.

Такие ракеты не должны стоить даже 10 тысяч долларов. Если производить их на государственном предприятии, себестоимость может составить несколько тысяч долларов. А частные компании выставляют их на продажу с наценкой, иногда цена возрастает в два-три раза,

– считает Свитан.

Свою оценку он объясняет относительной простотой конструкции малых зенитных ракет. Для них не нужны мощные двигатели и большие объемы ракетного топлива, а серийное производство компонентов тысячами или десятками тысяч единиц могло бы снизить затраты.

Проблема, по мнению полковника запаса, заключается не только в стоимости. Украина потеряла время, в течение которого могла развивать собственное производство и создавать средства противодействия постоянно меняющимся воздушным угрозам.

В качестве примера другого подхода он упомянул американские управляемые ракеты APKWS, созданные на основе Hydra. Такое вооружение могло бы стать дополнительным инструментом украинской противовоздушной обороны, однако запланированные поставки, как утверждает Свитан, были переориентированы на нужды Израиля.

Если бы в прошлом году израильтяне не взяли те 20 тысяч APKWS, которые нам передавали, у нас тоже не было бы проблем. Потому что тогда пришлось бы очень быстро поставить задачу разработать пусковые установки для этих ракет,

– пояснил военный эксперт.

APKWS используют наведение по отраженному лазерному лучу, а запускать их можно как с наземных установок, так и с самолетов или вертолетов. "Свитан" считает, что соответствующий подход нужно было развивать еще два года назад, параллельно налаживая производство собственных зенитных ракет.

Россия готовит новые ракеты для нанесения ударов

Недорогие ракеты малой дальности могут стать важным дополнением к украинской противовоздушной обороне. Свитан обратил внимание, что отдельные дроны-перехватчики не способны догонять скоростные российские цели, поэтому полагаться исключительно на них опасно.

Ракетное вооружение, по его мнению, позволило бы расширить возможности защиты не только войск на передовой, но и важных объектов в тылу.

Ракета всепогодная, всеракурсная, ее можно применять где угодно: и на фронте, и для защиты объектов, и в воздухе. Потому что такую же ракету можно использовать с воздушной платформы. Если бы была сама ракета,

– подчеркнул Свитан.

Среди перспективных украинских разработок он выделил РК-19 от КБ "Луч". Речь идет о ракете, которая использует радиоканальное управление и, по объяснению эксперта, работает по принципу, схожему с вооружением зенитного комплекса "Оса".

Свитан связывает активизацию работы над такими системами с изменениями в руководстве Министерства обороны. Он предположил, что первые серийные образцы могут появиться до конца года, однако решающим вопросом остается их стоимость.

По его оценке, при цене около 2 тысяч долларов за ракету Украина могла бы развернуть вдоль фронта примерно 200 пусковых установок. Он рассматривает возможность создания системы с ориентировочной дальностью поражения 10 километров и высотой до 7–8 километров, которая могла бы прикрывать войска от различных воздушных целей, в том числе потенциально и от управляемых авиабомб.

Однако такие возможности остаются прогнозом военного эксперта, а не подтвержденными характеристиками готовой системы. Между тем Россия уже меняет состав средств, которыми проводит атаку на Украину, и все большую угрозу могут представлять относительно дешевые ракетные изделия.

Уже как минимум полгода россияне терроризируют нас реактивными дронами, а впереди – волна эрзац-ракет. Она уже началась. Уже поступают первые десятки ракет в сутки, типа "Данте", "Бандероль",

– предупредил полковник запаса.

Свитан прогнозирует, что в течение ближайших месяцев российская армия будет пытаться расширять применение таких ракет и постепенно делать их одним из основных средств нанесения ударов. По его мнению, противник рассчитывает таким образом истощать украинскую ПВО средней дальности, заставляя тратить дорогие боеприпасы на перехват более дешевых целей.

Свитан о новых ракетах для ПВО: смотрите видео