Россия усиливается военными из Армении, морпехов отправляют в Беларусь, – Генштаб ВСУ

Российские захватчики усиливают свои позиции военными из Армении. А морпехов из Тихоокеанского флота эшелонами отправляют в Беларусь.

Россия проигрывает наземную борьбу, украинские защитники продолжают крушить вражескую технику и самих захватчиков. Поэтому те, как сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, усиливают свои позиции.

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Помощь врагу пришла из Армении

Во время перегруппировки войск противник производит подготовку дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

По имеющейся информации, в течение 9 – 10 марта в Россию переместили 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа,

– сообщили в Генштабе.

Этих бойцов государство-агрессор будет отправлять в зону боевых действий.

Морпехов завозят в Беларусь

Приблизительно 1 500 бойцов 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Беларусь.

Кроме того, в 820-м главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

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