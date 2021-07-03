Умерло от коронавируса 697 человек. Что является очередным печальным рекордом в стране, которая одной из первых в мире объявила о создании, так называемой, вакцины против коронавируса и развернула, так называемую, масштабную вакцинацию.
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Но, как мы можем видеть по последним событиям в РФ, российская вакцина и вправду продемонстрировала то, за что ее до сих пор не зарегистрировала ВОЗ как препарат для экстренного применения – низкая эффективность и в принципе, сомнительный эффект от ее воздействия.
Причем некоторые страны, которые посредством коррупционных схем получили партии российской вакцины, от нее уже отказываются.
Проблема в данном случае в том, что Украина находится под повышенным риском, в связи с ситуацией в РФ. Ведь если в России сегодня фиксируются ежесуточно десятки тысяч новых случаев коронавируса и сотни летальных исходов, то в Украине с начала апреля пандемия сходит на нет. Например, за прошедшие сутки было зафиксировано 705 случаев COVID-19.
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Более чем уверен, что через пару недель у нас может начать наблюдаться рост заболеваемости, из-за ее, скажем так, "экспорта" из России. А вместе с этим ростом мы станем свидетелями очередной информационной волны дискредитирующей вакцины, которые используют в Украине.
Стоит отметить, что даже сейчас, когда Спутник-V и его производные показали свою тотальную неэффективность, в России продолжается кампания по дискредитации западных вакцин. Дискредитация посредством раздувания фактора побочных эффектов и, в особенности, в случае если вакцинировавшийся человек после вакцинации заболел или, что еще лучше для пропагандистов – умер.
Фактически, Россия как самое настоящее государство-террорист, которое не способно уберечь свой народ от коронавируса, делает все, чтобы спровоцировать коронавирусный коллапс и в других странах.
К сожалению, Украина, соседствующая со страной террористом, уже очень скоро окажется в этом диверсионном списке следующей.