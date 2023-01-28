Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море: возможна ли новая ракетная атака
Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море. Несмотря на шторм, оккупанты добавили еще один ракетоноситель.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что обстановка в Черном море меняется достаточно динамично, пишет 24 Канал. По ее словам, корабельная группировка врага увеличена до 16 единиц.
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В Черном море около 20 "Калибров"
"Добавлен еще один ракетоноситель надводный. Общий залп "Калибров" может составлять 20 ракет", – сказала Гуменюк.
По словам спикера ОК "Юг", Россия пытается "играть мышцами", ведь в шторм держит в Черном море два больших десантных корабля. Она подчеркнула, что потенциально высадка десанта обречена на провал.
Гуменюк подчеркнула, что присутствие больших десантных кораблей не "пошатывает внимание Украины, а пошатывает личный состав россиян".
В частности, после возвращения в пункты базирования россияне вынуждены восстанавливать моральный дух личного состава, ведь это тяжелое испытание находиться в шторм на сосуде.
Может ли Россия атаковать дронами
Наталья Гуменюк заявили, что запуски дронов-камикадзе типа "Шахид" возможны гипотетически. Однако порывистый ветер и штормовая погода играет на руку Украине.
Когда Россия может использовать "Калибры"
- Представитель ОК "Юг" отмечала, Россия может применить "Калибры" в Черном море не обязательно во время массированной ракетной атаки.
- По ее словам, "Калибры" – высокоточное оружие и враг пытается бить по конкретным объектам критической инфраструктуры. Поэтому ракетный удар "Калибрами" может быть в любой момент.