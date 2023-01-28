Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море: возможна ли новая ракетная атака

Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море. Несмотря на шторм, оккупанты добавили еще один ракетоноситель.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что обстановка в Черном море меняется достаточно динамично, пишет 24 Канал. По ее словам, корабельная группировка врага увеличена до 16 единиц.

Обратите внимание Россия держит корабли в Средиземноморье: ветеран ВМС рассказал, возможен ли оттуда обстрел

В Черном море около 20 "Калибров"

"Добавлен еще один ракетоноситель надводный. Общий залп "Калибров" может составлять 20 ракет", – сказала Гуменюк.

По словам спикера ОК "Юг", Россия пытается "играть мышцами", ведь в шторм держит в Черном море два больших десантных корабля. Она подчеркнула, что потенциально высадка десанта обречена на провал.

Гуменюк подчеркнула, что присутствие больших десантных кораблей не "пошатывает внимание Украины, а пошатывает личный состав россиян".

В частности, после возвращения в пункты базирования россияне вынуждены восстанавливать моральный дух личного состава, ведь это тяжелое испытание находиться в шторм на сосуде.

Может ли Россия атаковать дронами

Наталья Гуменюк заявили, что запуски дронов-камикадзе типа "Шахид" возможны гипотетически. Однако порывистый ветер и штормовая погода играет на руку Украине.

Когда Россия может использовать "Калибры"