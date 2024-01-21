В воскресенье, 21 января, стало известно об увеличении количества российских ракетоносителей в акватории Черного моря. Силы обороны Юга посоветовали украинцам оперативно реагировать на тревоги.

К теме Такого не было больше месяца, – Гуменюк об угрозе обстрелов с Черного моря

Каков сейчас уровень угрозы

В Черном море в настоящее время находятся 2 корабля противника, которые способны запускать крылатые ракеты.

К фрегату снова добавился маленький ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен,

– говорится в сообщении.

Общий залп этих кораблей составляет до 16 "Калибров".

Накануне в ОК "Юг" сообщали, что Россия провела ротацию своих ракетоносителей в Черном море. Оккупанты в субботу, 20 января, вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен". Этот корабль способен запускать до 8 "Калибров".

Какая ситуация в Черном море