В воскресенье, 21 января, стало известно об увеличении количества российских ракетоносителей в акватории Черного моря. Силы обороны Юга посоветовали украинцам оперативно реагировать на тревоги.
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Каков сейчас уровень угрозы
В Черном море в настоящее время находятся 2 корабля противника, которые способны запускать крылатые ракеты.
К фрегату снова добавился маленький ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен,
– говорится в сообщении.
Общий залп этих кораблей составляет до 16 "Калибров".
Накануне в ОК "Юг" сообщали, что Россия провела ротацию своих ракетоносителей в Черном море. Оккупанты в субботу, 20 января, вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен". Этот корабль способен запускать до 8 "Калибров".
Какая ситуация в Черном море
- Недавно в Черном море утих шторм. Россия выводила на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров" и корабль "Буян-М".
- Не так давно начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в разговоре с 24 Каналом отметила, что Россия очень экономит ракеты морского базирования. Она подчеркнула, что это не означает отказа оккупантов от использования "Калибров".