Так, в ОК "Юг" сообщили, что количество кораблей увеличилось до 16 единиц. Из них 6 – ракетоносители.

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Увеличилось и количество крылатых ракет

Более того, из этих шести кораблей один – подводный. Следовательно, увеличилось и количество крылатых ракет, нацеленных на Украину. Если накануне "Калибров" было 36, то сегодня их количество может достигать 44 единиц.

Однако в ОК "Юг" подсчитали, что если учитывать израсходованные во время последней массированной атаки ракеты, то их может быть несколько меньше. А именно – около 30.

Следовательно, сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя! Будьте бдительны и сознательны!

– подчеркнули в ОК "Юг".

Отметим, что сколько бы на самом деле Россия не нацелила ракет на наши города, отталкиваться от их количества для решения, идти ли в укрытие, не стоит. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем.

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