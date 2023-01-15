Так, в ОК "Юг" сообщили, что количество кораблей увеличилось до 16 единиц. Из них 6 – ракетоносители.
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Увеличилось и количество крылатых ракет
Более того, из этих шести кораблей один – подводный. Следовательно, увеличилось и количество крылатых ракет, нацеленных на Украину. Если накануне "Калибров" было 36, то сегодня их количество может достигать 44 единиц.
Однако в ОК "Юг" подсчитали, что если учитывать израсходованные во время последней массированной атаки ракеты, то их может быть несколько меньше. А именно – около 30.
Следовательно, сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя! Будьте бдительны и сознательны!
– подчеркнули в ОК "Юг".
Отметим, что сколько бы на самом деле Россия не нацелила ракет на наши города, отталкиваться от их количества для решения, идти ли в укрытие, не стоит. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем.
Угроза новых массированных ударов по Украине
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российским оккупантам нужно определенное время для подготовки к новому массированному удару. Однако он может состояться через 10 – 12 дней.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что, несмотря на смещение с должности командующего российскими войсками, страна-террорист не откажется от массированных обстрелов ракетами территории Украины.
- Угроза массированных ракетных атак сохраняется и с 16 января по 1 февраля 2023 года, ведь в это время Россия и Беларусь планируют провести совместные авиационные учения.