Об этом 24 Каналу сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враг применил ракетоносители в Черном море во время массированного ракетного обстрела территории Украины 14 января.

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После атаки Россия так и не отвела свои боевые суда.

"В настоящее время все 5 ракетоносителей находятся на боевом курсе. Они выполняют боевое дежурство в открытом море", – рассказала Гуменюк.

Сохраняется угроза ракетного удара с Черного моря

Представитель ОК "Юг" напомнила, что общее количество ракет "Калибр" на ракетоносителях в Черном море составляло 36 единиц.

Из имеющихся на 14 января 36 ракет использованы не все. Враг потратил всего около половины запаса. То есть, остается достаточно мощная угроза ракетного удара,

– сказала Гуменюк.

Она добавила, что россияне также могут применять "Шахиды" и другие дроны-камикадзе, чтобы "добить" цели, которые не смогли поразить во время предыдущих ракетных атак. Представитель ОК "Юг" призвала украинцев быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги.

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Запасы ракет России иссякают, но враг не прекратит атак

По словам Гуменюк, ракетные запасы врага постепенно иссякают. Однако на основе этого нельзя делать выводы о том, что уровень ракетной опасности снизился.

Ракетные удары будут оставаться для армии врага одним из приоритетных направлений террора мирного населения Украины,

– сказала спикер ОК "Юг".

Она добавила, что Россия не может быстро восстанавливать свои ракетные запасы, в том числе из-за западных санкций. Однако все же есть определенные виды оружия, которые страна-террорист еще способна производить.

"Но есть и такие ракеты, запас которых россияне не смогут восстановить после того, как используют то количество, которое у них есть. Мировое сообщество должно продолжать ограничения в отношении страны-террориста", – отметила Гуменюк.

Минная опасность на побережье Черного моря

Представитель ОК "Юг" отметила, что угрозу в Черном море представляют не только российские ракетоносители, но и морские мины.

Хотя шторм несколько снизился, минная опасность в прибрежных районах сохраняется. Только с начала 2023 года в прибрежной зоне обнаружили около 10 предметов, похожих на мины,

– отметила Гуменюк.

Она добавила, что только 6 из них контролируемым способом ликвидировали Силы обороны.

"Остальные могут представлять угрозу и сдетонировать неконтролируемо. Поэтому не стоит приближаться к побережью", – сказала Гуменюк.

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