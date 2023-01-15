Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ворог застосував ракетоносії у Чорному морі під час масованого ракетного обстрілу території України 14 січня.

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Після атаки Росія так і не відвела свої бойові судна.

"Наразі всі 5 ракетоносіїв перебувають на бойовому курсі. Вони виконують бойове чергування у відкритому морі", – розповіла Гуменюк.

Зберігається загроза ракетного удару з Чорного моря

Речниця ОК "Південь" нагадала, що загальна кількість ракет "Калібр" на ракетоносіях у Чорному морі складала 36 одиниць.

З наявних на 14 січня 36 ракет використані не всі. Ворог витратив лише близько половини запасу. Тобто залишається досить потужна загроза ракетного удару,

– сказала Гуменюк.

Вона додала, що росіяни також можуть застосовувати "Шахіди" та інші дрони-камікадзе, аби "добити" ті цілі, які не змогли вразити під час попередніх ракетних атак. Речниця ОК "Південь" закликала українців бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги.

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Запаси ракет Росії вичерпуються, але ворог не припинить атак

За словами Гуменюк, ракетні запаси ворога поступово вичерпуються. Однак на основі цього не можна робити висновки про те, що рівень ракетної небезпеки зменшився.

Ракетні удари залишатимуться для армії ворога одним із пріоритетних напрямків терору мирного населення України,

– сказала речниця ОК "Південь".

Вона додала, що Росія не може швидко відновлювати свої ракетні запаси, зокрема через західні санкції. Однак все-таки є певні види зброї, які країна-терористка ще здатна виготовляти.

"Але є й такі ракети, запас яких росіяни не зможуть відновити після того, як використають ту кількість, яка у них є. Світова спільнота має продовжувати обмеження щодо країни-терористки", – зазначила Гуменюк.

Мінна небезпека на узбережжі Чорного моря

Речниця ОК "Південь" зауважила, що загрозу у Чорному морі становлять не лише російські ракетоносії, а й морські міни.

Хоча шторм дещо зменшився, мінна небезпека у прибережних районах зберігається. Тільки з початку 2023 року у прибережній зоні виявили близько 10 предметів, схожих на міни,

– зазначила Гуменюк.

Вона додала, що лише 6 із них контрольованим способом ліквідували Сили оборони.

"Решта можуть становити загрозу і здетонувати неконтрольовано. Тому не варто наближатися до узбережжя", – сказала Гуменюк.

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