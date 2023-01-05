Про це повідомили у міноборони Білорусі, інформує 24 Канал. У відомстві заявили, що з підрозділами, що прибувають, на полігонах республіки заплановане проведення "заходів бойового злагодження".

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Росія та Білорусь запланували спільні льотно-тактичні навчання

З метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів збройних сил республіки Білорусь та Росії, що входять до складу авіаційного компонента РГВ(С), планується проведення спільного льотно-тактичного навчання,

– написали у міноборони Білорусі.

Зазначається, що від російської сторони у навчаннях візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.

"Спільна підготовка білоруської та російської складових регіонального угруповання військ має комплексний характер і охоплює не тільки бойовий компонент, а й усі системи, що забезпечують", – додали у відомстві.

Зверніть увагу! У зв’язку з тим, що Росія та Білорусь запланували спільні льотно-тактичні навчання, то сирен повітряної тривоги в Україні може побільшати, оскільки під цим прикриттям окупанти можуть завдати ракетного удару.

У Білорусі приземлився російський літак, який наводить цілі

3 січня у Білорусі в Мачулищах приземлився російський літак ДРЛО А-50У. Це повітряне судно допомагає наводити цілі для атак.

До речі, 30 грудня за 13 годин на аеропорт у Мачулищах прилетіли військові літаки Росії. Зокрема, на території Білорусі з'явилися шість Іл-76МД. Вони почали прилітати до Білорусі з третьої ранку. Останнє повітряне судно приземлилось о 17:17.