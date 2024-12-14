На Мукачівщині вибухотехніки знешкодили залишки російської ракети з боєкомплектом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.

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Фахівці здійснили контрольований підрив

Під час обстеження території поза населеними пунктами було виявлено бойову частину російської ракети, яка не здетонувала та становила загрозу для населення. Правоохоронці оперативно евакуювали мешканців із прилеглих територій.

Надалі вибухотехніки Головного управління поліції області знищили ворожий снаряд шляхом контрольованого підриву,

– повідомили в поліції.

Внаслідок вибуху утворилася вирва. Фахівці обстежили її та прозвітували, що небезпечних частин, які б несли загрозу для людей, на місці не зафіксовано. Наразі співробітники СБУ здійснюють документування чергового воєнного злочину Росії.

В поліції наголосили, що у разі виявлення підозрілих предметів, не можна наближатися до них й торкатися їх. Варто одразу повідомити про знахідку за номером телефону "102" або "101".

Робота вибухотехніків на Мукачівщині / Фото: поліція Закарпатської області