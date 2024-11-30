Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області. За попередньою версією, вибух стався, коли одна з жертв зірвала кільце на гранаті невідомого походження.

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Що відомо про трагедію на Закарпатті

Правоохоронці розповіли, що 29 листопада о 22:39 до поліції надійшов дзвінок від 14-річного мешканця села Малий Березний Ужгородського району. Хлопець повідомив, що знайшов у кімнаті на підлозі тіло свого дідуся, але не зміг детально пояснити, що сталося.

На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група обласного управління поліції та інспектори криміналістичної лабораторії. У будинку, посеред кімнати, правоохоронці виявили тіла трьох людей: 32-річної матері хлопця, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

В результаті проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух,

– йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця події правоохоронці знайшли у будинку ще три гранати, які були приховані. Усі боєприпаси вилучено.

Місце трагедії на Закарпатті / Фото Поліції Закарпатської області

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють походження вилучених гранат.