Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области. По предварительной версии, взрыв произошел, когда одна из жертв сорвала кольцо на гранате неизвестного происхождения.

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Что известно о трагедии на Закарпатье

Правоохранители рассказали, что 29 ноября в 22:39 в полицию поступил звонок от 14-летнего жителя села Малый Березный Ужгородского района. Парень сообщил, что нашел в комнате на полу тело своего дедушки, но не смог подробно объяснить, что произошло.

На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа областного управления полиции и инспекторы криминалистической лаборатории. В доме, посреди комнаты, правоохранители обнаружили тела трех человек: 32-летней матери парня, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.

В результате проведения первоочередных мероприятий полицейские установили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки. Во время застолья 32-летняя закарпатка взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего и произошел взрыв,

– говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия правоохранители нашли в доме еще три гранаты, которые были скрыты. Все боеприпасы изъяты.

Место трагедии на Закарпатье / Фото Полиции Закарпатской области

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение изъятых гранат.