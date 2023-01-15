Так, в ОК "Південь" повідомили, що кількість кораблів збільшилася до 16 одиниць. З них 6 – ракетоносії.
До теми Кораблі досі на чергуванні, використали не всі ракети, – Гуменюк про загрозу з Чорного моря
Збільшилася й кількість крилатих ракет
Ба більше, з цих шести кораблів один – підводний. Відтак збільшилася й кількість крилатих ракет, націлених на Україну. Якщо напередодні "Калібрів" було 36, то сьогодні їхня кількість може сягати 44 одиниць.
Однак в ОК "Південь" підрахували, що якщо враховувати витрачені під час останньої масованої атаки ракети, то їх може бути дещо менше. А саме – близько 30.
Отже, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна! Будьте пильні та свідомі!
– підкреслили в ОК "Південь".
Зазначимо, що скільки б насправді Росія не націлила ракет на наші міста, відштовхуватися від їхньої кількості для рішення, чи піти в укриття, не варто. Не ризикуйте власним життям та здоров'ям.
Загроза нових масованих ударів по Україні
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російським окупантам потрібен певний час для підготовки до нового масованого удару. Однак він може відбутися через 10 – 12 днів.
- Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що попри зміщення з посади командувача російських військ, країна-терористка не відмовиться від масованих обстрілів ракетами території України.
- Загроза масованих ракетних атак зберігається й з 16 січня до 1 лютого 2023 року, адже у цей час Росія та Білорусь планують провести спільні авіаційні навчання.