Так, в ОК "Південь" повідомили, що кількість кораблів збільшилася до 16 одиниць. З них 6 – ракетоносії.

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Збільшилася й кількість крилатих ракет

Ба більше, з цих шести кораблів один – підводний. Відтак збільшилася й кількість крилатих ракет, націлених на Україну. Якщо напередодні "Калібрів" було 36, то сьогодні їхня кількість може сягати 44 одиниць.

Однак в ОК "Південь" підрахували, що якщо враховувати витрачені під час останньої масованої атаки ракети, то їх може бути дещо менше. А саме – близько 30.

Отже, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна! Будьте пильні та свідомі!

– підкреслили в ОК "Південь".

Зазначимо, що скільки б насправді Росія не націлила ракет на наші міста, відштовхуватися від їхньої кількості для рішення, чи піти в укриття, не варто. Не ризикуйте власним життям та здоров'ям.

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