Россия увеличивает бюджет на войну в Украине, – Bloomberg

Кремль собирается значительно увеличить военные расходы в 2025 году. В статье бюджета на это планируют заложить 13,2 триллиона рублей, то есть 142 миллиарда долларов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект бюджета России на ближайшие 3 года. Так, в 2025 году военные расходы планируют увеличить почти на 3 триллиона рублей (32 миллиарда долларов).

Смотрите также В чем новый замысел Путина по ядерному шантажу

Для сравнения, в 2024 году на военные расходы в России выделили 10,4 триллиона рублей (106 миллиардов долларов). То есть, военный бюджет в России в следующем году увеличится более чем на 25%.

Расходы России на войну самые большие

В 2025 году расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность составят около 40% от общего объема расходов бюджета России.

Заметьте! Поэтому, на войну в России планируют потратить больше, чем на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятых.

В то же время, согласно проекту госбюджета, "секретные" расходы могут вырасти до 12,9 триллиона рублей (около 132 миллиарда долларов) в 2025 году с 11,1 триллиона рублей (около 113 миллиардов долларов) в этом году.

Издание пишет, что часть этих средств также может быть направлена на продолжение войны против Украины.

К слову, российский диктатор Путин во время подготовки бюджета заявлял, что расходы на оборону должны и в дальнейшем остаться приоритетными в российском бюджете.