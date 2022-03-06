Об этом свидетельствуют документы, которые воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко изъяли у уничтоженных оккупантов.

Обратите внимание На оккупированных территориях Донбасса – массовая паника, главари готовятся к бегству

"Они знали свои преступные задачи"

Украинские защитники показали в сети военные билеты и карты подержанных машин путинских наемников. Некоторые из них уже даже успели получить российский паспорт.

Они ехали убивать украинцев. Ехали целенаправленно и знали свои преступные задачи. У них не было в сердце жалости к нашему государству,

– отметили в ВСУ.

Там добавили, что Россия на протяжении 8 лет агрессии создавала на временно оккупированных территориях подразделения наемников. Впрочем, высококлассная подготовка не помогла – их уничтожили украинские защитники.

Новость дополняется…

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!