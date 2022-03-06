Про це свідчать документи, які воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка вилучили у знищених окупантів.

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"Вони знали свої злочинні завдання"

Українські захисники показали у мережі військові квитки й картки старих машин путінських найманців. Дехто з них вже навіть встиг отримати російський паспорт.

Вони їхали вбивати українців. Їхали цілеспрямовано і знали свої злочинні завдання. Вони не мали в серці жодного жалю до нашої держави,

– наголосили у ЗСУ.

Там додали, що Росія упродовж 8 років агресії створювала на тимчасово окупованих територіях підрозділи найманців. Втім, "висококласна підготовка" не допомогла – їх знищили українські захисники.

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