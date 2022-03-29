В Пентагоне говорят, что вокруг Киева оккупанты прекратили продвижение в город. Но они продолжают вести огонь на большом расстоянии.

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Российские войска остаются в 15 – 20 милях к северу/северо-западу от города и примерно в 35 милях к востоку. В настоящее время Россия выпустила в Украину более 1370 ракет,

– сказал он.

По словам чиновника Пентагона, там статичная ситуация на месте. Но украинцы защищают город и пытаются отбросить россиян.

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