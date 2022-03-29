У Пентагоні кажуть, що навколо Києва окупанти припинили просування до міста. Але вони продовжують вести вогонь на великі відстані.

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Російські війська залишаються в 15 – 20 милях на північ/північний захід від міста та приблизно в 35 милях на схід. Наразі Росія випустила в Україну понад 1370 ракет,

– сказав він.

За словами чиновника Пентагону, там статична ситуація на місці. Але українці захищають місто і намагаються відштовхнути росіян.

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