Такое мнение высказал в эфире 24 канала народный депутат и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский . Он также отметил, что российские офицеры адекватно оценивают уровень безумия высшего политического руководства России.

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Россия на грани разрухи

Россия уже мертва, но еще не догадывается. Поэтому это только вопрос времени. Санкции, давление и, прежде всего, множество жертв среди военных – все больше открывают глаза российским гражданам. Все это меняет их видение мира,

– заявил Вениславский.

По его словам, все это накапливается и внезапно дойдет до критической точки. По мнению Вениславского, Россия уже на грани разрухи, которая приведет к необратимым последствиям для многих ее граждан и государства в целом.