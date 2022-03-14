Таку думку висловив в ефірі 24 каналу народний депутат та член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Він також зазначив, що російські офіцери адекватно оцінюють рівень безумства вищого політичного керівництва Росії.

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Росія на межі розрухи

Росія вже мертва, але ще не здогадується. Тому це лише питання часу. Санкції, тиск і насамперед безліч жертв серед військових – дедалі більше розплющують очі російським громадянам. Усе це змінює їхнє бачення світу,

– заявив Веніславський.

За його словами, усе це накопичується і в один момент дійде до критичної точки. На думку Веніславського, Росія вже на межі розрухи, яка призведе до незворотних наслідків для багатьох її громадян і держави загалом.

Веніславський заявив, що Росія вже не буде такою, як до війни: дивіться відео