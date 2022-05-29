Владимир Зеленский традиционно обратился к народу Украины. На 95-й день войны он поехал в Харьков и на передовую.
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Россия уже проиграла
Президент Украины осуществил визит в Харьков и ездил на передовую. Последствия российских обстрелов его поразили.
Владимир Зеленский традиционно обратился к народу Украины. На 95-й день войны он поехал в Харьков и на передовую.
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