Володимир Зеленський традиційно звернувся до народу України. На 95-й ден війни він поїхав до Харкова та на передову.
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Росія вже програла
Президент України здійснив візит до Харкова та їздив на передову. Наслідки російських обстрілів його вразили.
Володимир Зеленський традиційно звернувся до народу України. На 95-й ден війни він поїхав до Харкова та на передову.
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