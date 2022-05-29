Володимир Зеленський традиційно звернувся до народу України. На 95-й ден війни він поїхав до Харкова та на передову.

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Росія вже програла