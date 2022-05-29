Вона розповіла, що ще 26 травня була мамою двох чудових синів. А тепер стала вдовою та матір'ю своєї єдиної дитини. Бо так вирішила Росія.

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Жінка відтворила події того страшного дня. Вона пригадала, що була на роботі. Чоловік з маленьким сином приїхали, аби забрати її додому. Коли вони зайшли до салону, пролунав перший вибух. Ворог влучив у другий поверх.

Люди почали тікати. Жінка обійняла клієнтку салону, яка тремтіла після вибуху. Чоловік та син були лише за декілька кроків. Аж раптом стався новий "приліт". Жінку чимось притиснуло. Коли їй вдалося звільнитися, відразу кинулася до рідних. Однак чоловік вже був мертвим.

Жінка почала кричати й просити знайти сина. На місце трагедії примчала швидка. Дорогою до лікарні жінка говорила про малюка. Її запевнили, що дитину шукає інша бригада.

Постраждала отримала осколкові поранення, а також – подряпини.

"Моїх ангелів забрали"

Жінка заявила, що ненавидить тих, хто забрав у неї найрідніших людей.

Вона ненавидить усіх, хто бажає зла та смерті українцям. Бо найстрашніше, коли бачиш, як помирають рідні, а ти нічого не можеш зробити й просто дивишся.

Жінка подякувала усім, хто намагається допомогти. Зокрема, фінансово. Але немає ціни "улюбленим ангелам, яких у мене забрали".

Обстріл 26 травня

Російські окупанти 26 травня гатили по місту з гаубиць. Загинули 8 людей. Окрім того, було відомо про 17 постраждалих. Олег Синєгубов – голова Харківської обласної військової адміністрації – заявив, що ворог гатив по житлових кварталах міста.

Снаряди падали:

у Шевченківському та Київському районах;

поблизу Павлового Поля.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

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