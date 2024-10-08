Так, очередной взрыв в Харькове прогремел около 22:44. Об этом сообщило Суспильное.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно о взрыве в Харькове сегодня вечером

Журналисты отметили, вероятно, взрыв был за пределами города.

Заметим, что тревогу на Харьковщине объявили в 21:00. Воздушные силы предупредили об активности российской тактической авиации на Северо-Восточном направлении. Подчеркнули, что есть угроза применения агрессором авиационных средств поражения.

В 22:39 украинские военные сообщили, о вражеских пусках управляемых авиационных бомб в направлении Харьковщины. Уже через несколько минут уточнили.

КАБ курсом на Харьков!

– отметили Воздушные силы в 22:42.

По состоянию на 22:44 активность вражеской тактической авиации на Северо-Восточном направлении сохраняется. Еще есть угроза применения оккупантами авиационных средств поражения.