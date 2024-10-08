Так, черговий вибух у Харкові пролунав близько 22:44. Про це повідомило Суспільне.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Що відомо про вибух у Харкові сьогодні ввечері
Журналісти зазначили, ймовірно, вибух був за межами міста.
Зауважимо, що тривогу на Харківщині оголосили о 21:00. Повітряні сили попередили про активність російської тактичної авіації на Північно-Східному напрямку. Наголосили, що є
загроза застосування агресором авіаційних засобів ураження.
О 22:39 українські військові повідомили, про ворожі пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харківщини. Уже через кілька хвилин уточнили.
КАБ курсом на Харків!
– наголосили Повітряні сили о 22:42.
Станом на 22:44 активність ворожої тактичної авіації на Північно-Східному напрямку зберігається. Ще є загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження.