Мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар припав на багатоповерхівку, на жаль є жертви. Що відомо про загиблих та постраждалих, передає 24 Канал.

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Жертви удару КАБом по Харкову

Так, серія вибухів у Харкові пролунала близько 16:54. Місцеві зазначали, що над містом здіймається дим.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили по відкритих територіях. Всього близько 6 КАБів.

Синєгубов згодом додав, що у Салтівському районі загинуло двоє людей. Це цивільні чоловік та жінка, обом було по 70 років. Люди в цей час перебували на вулиці і, фактично, просто проходили повз. Зазначається, що росіяни вдарили боєприпасом ФАБ-500.

Окрім цього, глава Харківської ОВА зазначив, що є постраждалі. За його словами, станом на 17:32 щонайменше троє двоє харків'ян отримали поранення.

Ще один удар припав по Черкаській Лозовій – без постраждалих. Решта авіабомб влучила по приміській території.

"Вже сьогодні ввечері почнемо закривати вікна ОСБ. А завтра зранку на місці розпочне працювати ЦНАП, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на Є-Відновлення", – написав Терехов.

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Зазначимо, що невдовзі, а саме приблизно через 20 хвилин, у місті знову пролунали вибухи.