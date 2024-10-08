Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся на многоэтажку, к сожалению, есть жертвы. Что известно о погибших и пострадавших, передает 24 Канал.
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Жертвы удара КАБом по Харькову
Так, серия взрывов в Харькове прозвучала около 16:54. Местные отмечают, что над городом поднимается дым.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по открытым территориям. Всего около 6 КАБов.
Синегубов впоследствии добавил, что в Салтовском районе погибло два человека. Это гражданские мужчина и женщина, обоим было по 70 лет. Люди в это время находились на улице и, фактически, просто проходили мимо. Отмечается, что россияне ударили боеприпасом ФАБ-500.
Кроме этого, глава Харьковской ОГА отметил, что есть пострадавшие. По его словам, по состоянию на 17:32 по меньшей мере трое двое харьковчан получили ранения.
Еще один удар пришелся по Черкасской Лозовой – без пострадавших. Остальные авиабомбы попали по пригородной территории.
"Уже сегодня вечером начнем закрывать окна ОСМД. А завтра утром на месте начнет работать ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Відновлення", – написал Терехов.
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Отметим, что вскоре, а именно примерно через 20 минут, в городе снова прогремели взрывы.