Его цитируют русские пропагандистские СМИ. Руденко отметил, что Япония намерена беспрецедентно увеличить оборонные расходы.
Важно Путь исчерпания: военный эксперт предположил, когда у России будет снарядный голод
Кроме того, Япония якобы собирается проводить масштабные военные учения у российских границ с участием не региональных партнеров и обновить документы по обороне и безопасности для концентрации на "создании ударного потенциала". Впечатляет, но такие же действия России, напавшей на Украину, Руденко, очевидно, не беспокоят.
Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять соответствующие адекватные меры с целью блокирования военных угроз России,
– заявил заместитель главы МИД России.
Ранее сообщалось, что Минобороны Японии подумывает о развертывании гиперзвуковых ракет на островах Кюсю и Хоккайдо – в 40 километрах от России. Дальность ракет составит 1000 километров.
Почему Япония решила усилить свою безопасность
- Правительство Японии еще ранее заявило, что рассматривает возможность размещения более 1000 крылатых ракет большой дальности в связи с последними событиями вокруг Тайваня и военными учениями Китая.
- Планируемые ракеты будут модифицированы для увеличения дальности полета со 100 до 1000 километров и смогут достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.
- Также их планируют усовершенствовать, чтобы можно было производить запуски с кораблей и истребителей. Улучшенную версию ракет наземного базирования планируют развернуть в 2024 году, что на два года раньше, чем планировалось.