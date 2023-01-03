Его цитируют русские пропагандистские СМИ. Руденко отметил, что Япония намерена беспрецедентно увеличить оборонные расходы.

Важно Путь исчерпания: военный эксперт предположил, когда у России будет снарядный голод

Кроме того, Япония якобы собирается проводить масштабные военные учения у российских границ с участием не региональных партнеров и обновить документы по обороне и безопасности для концентрации на "создании ударного потенциала". Впечатляет, но такие же действия России, напавшей на Украину, Руденко, очевидно, не беспокоят.

Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять соответствующие адекватные меры с целью блокирования военных угроз России,
– заявил заместитель главы МИД России.

Ранее сообщалось, что Минобороны Японии подумывает о развертывании гиперзвуковых ракет на островах Кюсю и Хоккайдо – в 40 километрах от России. Дальность ракет составит 1000 километров.

Почему Япония решила усилить свою безопасность

  • Правительство Японии еще ранее заявило, что рассматривает возможность размещения более 1000 крылатых ракет большой дальности в связи с последними событиями вокруг Тайваня и военными учениями Китая.
  • Планируемые ракеты будут модифицированы для увеличения дальности полета со 100 до 1000 километров и смогут достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.
  • Также их планируют усовершенствовать, чтобы можно было производить запуски с кораблей и истребителей. Улучшенную версию ракет наземного базирования планируют развернуть в 2024 году, что на два года раньше, чем планировалось.