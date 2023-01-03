Його цитують російські пропагандистські ЗМІ. Руденко зазначив, що Японія планує безпрецедентно збільшити оборонні витрати.
Важливо Шлях вичерпання: військовий експерт припустив, коли у Росії буде снарядний голод
Крім того, Японія нібито збирається проводити масштабні військові навчання біля російських кордонів за участі не регіональних партнерів та оновити документи щодо оборони й безпеки для концентрації на "створенні ударного потенціалу". Вражає, але такі ж дії Росії, яка напала на Україну, Руденка, очевидно, не турбують.
Розглядаємо таку активність Токіо як серйозний виклик для безпеки нашої країни та Азіатсько-Тихоокеанського регіону в цілому. Попереджаємо, що в разі продовження подібної практики будемо змушені вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз Росії,
– заявив заступник глави МЗС Росії.
Раніше повідомлялося, що Міноборони Японії подумує над розгортанням гіперзвукових ракет на островах Кюсю та Хоккайдо – за 40 кілометрів від Росії. Дальність ракет складе 1000 кілометрів.
Чому Японія вирішила посилити свою безпеку
- Уряд Японії ще раніше заявив, що розглядає можливість розміщення понад 1000 крилатих ракет великої дальності у зв'язку з останніми подіями навколо Тайваню та військовими навчаннями Китаю.
- Ракети, які планують розмістити, будуть модифіковані для збільшення дальності польоту зі 100 км до 1000 км та зможуть досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю.
- Також їх планують удосконалити, аби можна було робити запуски з кораблів та винищувачів. Покращену версію ракет наземного базування планують розгорнути у 2024 році, що на два роки раніше ніж планувалося.