Його цитують російські пропагандистські ЗМІ. Руденко зазначив, що Японія планує безпрецедентно збільшити оборонні витрати.

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Крім того, Японія нібито збирається проводити масштабні військові навчання біля російських кордонів за участі не регіональних партнерів та оновити документи щодо оборони й безпеки для концентрації на "створенні ударного потенціалу". Вражає, але такі ж дії Росії, яка напала на Україну, Руденка, очевидно, не турбують.

Розглядаємо таку активність Токіо як серйозний виклик для безпеки нашої країни та Азіатсько-Тихоокеанського регіону в цілому. Попереджаємо, що в разі продовження подібної практики будемо змушені вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз Росії,

– заявив заступник глави МЗС Росії.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Японії подумує над розгортанням гіперзвукових ракет на островах Кюсю та Хоккайдо – за 40 кілометрів від Росії. Дальність ракет складе 1000 кілометрів.

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