Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, снарядний голод в росіян вже почався.

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В Росії були колосальні запаси снарядів

На початок повномасштабного вторгнення, за різними оцінками, Росія мала запас снарядів усіх калібрів в межах від 15 – до 20 мільйонів штук. Це надзвичайно величезний показник. До прикладу, США станом на початок 2022 року мали близько 2,5 млн снарядів калібру 155 міліметрів.

Більш ніж половину запасу снарядів росіяни вже використали, а також ми знищували їхні боєкомплекти. Влітку вони могли насипати за добу в межах до 60 тисяч снарядів, а подекуди й до 80. Зараз – це 20 тисяч на добу,

– зазначив Черник.

В Росії функціонує виробництво артилерійських снарядів. Однак вони можуть виготовити наразі щонайбільше 125 тисяч снарядів на місяць. Не варто забувати і про проблему зношуваності артилерійських стволів.

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Сюди також варто додати, що ЗСУ вже знищили понад 2 тисячі ворожої артилерії. Хоч в окупантів ще є достатньо такої техніки.

Все стало на шлях вичерпування. Воно неминуче вичерпається. Справжнє вичерпання, на мою думку, прийде десь на кінець травня – середину літа. Не швидше,

– вважає Черник.

Як наголосив військовий експерт, паралельно міжнародні партнери поступово запускають величний військово-промисловий комплекс США та Європи. Очевидно, що про це союзники домовилися на саміті НАТО, який відбувся наприкінці листопаду 2022 року в Бухаресті. Тому Захід і надалі підтримуватиме Україну.

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