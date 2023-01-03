Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, снарядный голод у россиян уже начался.

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В России были колоссальные запасы снарядов

К началу полномасштабного вторжения, по разным оценкам, в России был запас снарядов всех калибров в пределах от 15 до 20 миллионов штук. Это очень большой показатель. К примеру, США на начало 2022 года имели около 2,5 млн снарядов калибра 155 миллиметров.

Более половины запаса снарядов россияне уже использовали, а также мы уничтожали их боекомплекты. Летом они могли насыпать за сутки в пределах до 60 тысяч снарядов, а кое-где и до 80. Сейчас – это 20 тысяч в сутки,

– отметил Черник.

В России работает производство артиллерийских снарядов. Однако они могут произвести в настоящее время не более 125 тысяч снарядов в месяц. Не стоит забывать и о проблеме износа артиллерийских стволов.

Начался ли у россиян снарядный голод – мысль Черника: смотрите видео

Сюда также следует добавить, что ВСУ уже уничтожили более 2 тысяч вражеской артиллерии. Хотя в оккупантов еще достаточно такой техники.

Все стало на путь истощения. Оно неизбежно иссякнет. Настоящее исчерпание, по моему мнению, придет где-то к концу мая – середине лета. Не скорее,

– считает Черник.

Параллельно международные партнеры постепенно запускают величественный военно-промышленный комплекс США и Европы. Очевидно, что об этом союзники договорились на саммите НАТО, состоявшемся в конце ноября 2022 года в Бухаресте. Поэтому Запад и дальше будет поддерживать Украину.

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