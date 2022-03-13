Россия уже заявляет, что готова к прямому диалогу Зеленского и Путина, – Подоляк

Украинская сторона постоянно находится на связи с представителями России. Страна-агрессор уже заявляет, что готова к прямому диалогу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, это может произойти впоследствии, передает 24 канал.

Важно Яворов – очень известный объект, удары по нему – от ярости россиян, – Подоляк

Когда именно состоятся переговоры, Подоляк не сказал. Однако он отметил, что к этому "уже не так долго надо идти".

Также советник главы Офиса Президента объяснил разницу между президентами Украины и России. По его словам, она заключается в том, что Владимир Зеленский принимает непосредственное участие в операционном управлении и обороне страны. И он всегда открыт к диалогу. Это подтверждают контакты со СМИ, в том числе и мировыми.

В то же время Россия жила в своем иллюзионном мире. Но через 2 недели после начала войны это изменилось. И российские представители подчеркивают, что они готовы к прямому диалогу между президентами,

– заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, что сейчас идет поиск страны, которая могла бы стать безопасной площадкой для переговоров. Ею могут стать Израиль или Турция.

"Сейчас с помощью наших партнеров, которые хотят выполнять роль посредников, мы ищем место. А также нарабатываем пакет договоренностей, которые будут учитывать позицию Украины", – отметил Подоляк.

Какая страна может быть следующей жертвой Кремля: смотрите видео