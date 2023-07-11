Глава Херсонской ОВА написал, что в ближайшие часы вероятный российский обстрел железнодорожного вокзала. Он призвал людей не выходить на улицу без надобности.
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Херсонцев просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги
Отметим, что Прокудин также 11 июля сообщил, что российская армия ударила из "Градов" по Софиевке Станиславской общины. В результате обстрела пострадали мирные люди.
По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.
Россияне уже обстреливали вокзал в Херсоне
Российские военные неоднократно обстреливали гражданские объекты в Херсоне, включая вокзал. 3 мая 2023 года российские захватчики при обстреле Херсона попали в железнодорожный вокзал.
В результате обстрела один человек погиб, еще трое – ранены. Среди раненых был проводник,
Обстрел Херсона и области в течение 3 мая был одним из самых кровавых. Жертвами атаки стали более 20 человек, еще около 50 получили ранения. Все жертвы и пострадавшие гражданские.
Впоследствии стало известно, что российские террористы попали в пассажирский вагон. На момент обстрела посадку не приступили, поэтому пассажиры находились в безопасном укрытии. В конце концов, поезд, который россияне обстреляли в Херсоне, прибыл во Львов с небольшим опозданием.
Оккупанты совершили 52 обстрела Херсонской области
- Александр Прокудин 11 июля сообщил, что за минувшие сутки противник совершил 52 обстрела реоигна, выпустив 297 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", РПГ и БПЛА.
- По его информации, по Херсону российские оккупанты выпустили 21 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.