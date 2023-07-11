Голова Херсонської ОВА написав, що в найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Він закликав людей не виходити на вулицю без потреби.
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Херсонців просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги
Зазначимо, що Прокудін також 11 липня повідомив, що російська армія вдарила з "Градів" по Софіївці Станіславської громади. Унаслідок обстрілу постраждали мирні люди.
За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення.
Росіяни вже обстрілювали вокзал у Херсоні
Російські військові неодноразово обстрілювали цивільні об'єкти в Херсоні, зокрема й вокзал. 3 травня 2023 року російські загарбники під час обстрілу Херсона влучили у залізничний вокзал.
Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє – поранені. Серед поранених був провідник,
Обстріл Херсона та області протягом 3 травня був одним з найбільш кривавих. Жертвами атаки стали понад 20 людей, ще близько 50 осіб отримали поранення. Усі жертви та постраждалі – цивільні.
Згодом стало відомо, що російські терористи влучили у пасажирський вагон. На момент обстрілу посадку не розпочали, тому пасажири перебували у безпечному укритті. Зрештою поїзд, який росіяни обстріляли в Херсоні, прибув до Львова з невеликим запізненням.
Окупанти здійснили 52 обстріли Херсонської області
- Олександр Прокудін 11 липня повідомив, що за минулу добу противник здійснив 52 обстріли реоігну, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, та БпЛА.
- За його інформацією, по Херсону російські окупанти випустили 21 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію 3 людей дістали поранення.