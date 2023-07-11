Голова Херсонської ОВА написав, що в найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Він закликав людей не виходити на вулицю без потреби.

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Херсонців просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Зазначимо, що Прокудін також 11 липня повідомив, що російська армія вдарила з "Градів" по Софіївці Станіславської громади. Унаслідок обстрілу постраждали мирні люди.

За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення.

Росіяни вже обстрілювали вокзал у Херсоні

Російські військові неодноразово обстрілювали цивільні об'єкти в Херсоні, зокрема й вокзал. 3 травня 2023 року російські загарбники під час обстрілу Херсона влучили у залізничний вокзал.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє – поранені. Серед поранених був провідник,

Обстріл Херсона та області протягом 3 травня був одним з найбільш кривавих. Жертвами атаки стали понад 20 людей, ще близько 50 осіб отримали поранення. Усі жертви та постраждалі – цивільні.

Згодом стало відомо, що російські терористи влучили у пасажирський вагон. На момент обстрілу посадку не розпочали, тому пасажири перебували у безпечному укритті. Зрештою поїзд, який росіяни обстріляли в Херсоні, прибув до Львова з невеликим запізненням.

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