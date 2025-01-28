Он рассказал, возможен ли в будущем "раздел" украинской территории между разными странами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Нарышкин собрался обсудить "разделение" Украины с другими странами

Путинский прихвостень Нарышкин собрался обсуждать этот абсурдный вопрос с другими странами. Он хочет с ними пообщаться на тему "прав на украинской земле".

Делая вид, что знает историю, Нарышкин отметил историческую составляющую этой "дискуссии".

Я предложил обсудить эту тему, но с исторической точки зрения. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии,

– выдал очередную чушь российский пропагандист.

Напомним, что помощник Владимира Путина Николай Патрушев недавно также похвастался своими нелепыми идеями – он считает, что Украина может "перестать существовать" как страна в 2025 году.

Приспешник кремлевского диктатора говорил о какой-то "братской" связи между россиянами и украинцами и "насильственном внедрении неонацистской идеологии", а еще жаловался о "ожесточенной русофобии" в Украине.