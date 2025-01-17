Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании. Отмечается, что свои скандальные заявления об Украине Николай Патрушев сделал в интервью прокремлевской "Комсомольской правде".

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Британская разведка проанализировала заявление Патрушева

Несмотря на слова о якобы "братской" связи между россиянами и украинцами, помощник Путина обвинил в уничтожении украинских городов так называемое "насильственное внедрение неонацистской идеологии" и "ожесточенную русофобию" в Украине.

Комментарии Патрушева являются частью давней модели антиукраинских заявлений высокопоставленных чиновников России, которые стремятся подорвать украинскую нацию, идентичность и культуру и поставить под угрозу украинскую государственность,

– говорится в отчете разведки.

В Минобороны Великобритании отметили, что это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также международному признанию Украины.

Риторика российского руководства и обвинения в украинском нацизме до и после полномасштабного вторжения направлены на то, чтобы повлиять на российских военных и местное население и побудить их участвовать в войне против Украины.

Отмечается, что Россия стремится воспользоваться глубоким историческим и психологическим влиянием войны с нацистской Германией, чтобы способствовать восприятию Украины и украинцев как угрозы. В британской разведке добавили, что такие нарративы поддерживаются и распространяются российскими государственными СМИ.