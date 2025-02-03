Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

23:57, 3 февраля Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

23:45, 3 февраля БПЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.

БПЛА в юго-западной части Сумщины, курс юго-западный.

21:36, 3 февраля Российские беспилотники с Сумщины курсом на Черниговщину и Полтавщину.