Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

23:57, 3 лютого Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

23:45, 3 лютого БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.

БпЛА в південно-західній частині Сумщини, курс південно-західний.

21:36, 3 лютого Російські безпілотники з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.