Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
23:57, 3 лютого
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
23:45, 3 лютого
- БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА в південно-західній частині Сумщини, курс південно-західний.
21:36, 3 лютого
Російські безпілотники з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
17:33, 3 лютого
На Харківщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.