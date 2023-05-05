Баннер активисты вывесили 5 мая около 13:00 возле Карлова моста, памятника политическому деятелю Томашу Масарику и на Костеле Пресвятого Сальватора. В сети также опубликовали соответствующую петицию с призывом исключить Россию из Совбеза ООН.

К теме Исключить Россию из Совбеза ООН не получится, пока не состоится реформа организации, – Кислица

"Право вето – не может быть правом на убийство"

Как заявили активисты, сейчас люди имеют исторический шанс "покончить с наибольшим обманом в истории международной политики". Участники инициативной группы заявили, что Россия находится в составе ООН незаконно, а потому должна выйти из Совбеза.

Право на вето – не может быть правом на убийство! Кроме того, по нынешнему статусу в ООН Россия не является ни частью Совета Безопасности, ни членом ООН, ведь не прошла процедуру вступления в ООН, согласно статье 4 Устава ООН,

– заявили активисты.

Активисты вывесили баннеры в Праге: смотрите видео

Также участники группы отметили, что согласно статье 23 Устава ООН, Россия также не постоянным членом Совета Безопасности ООН. В действующем Уставе до сих пор фигурирует "Советский Союз", а Россия там и не упоминается.

Активисты обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием предоставить официальные документы, подтверждающие членство России. В случае, если таких документов нет, они требуют прекратить фиктивное членство страны-агрессора.

"Двери ООН для Российской Федерации должны быть закрыты, потому что для вступления в ООН, Российская Федерация, согласно статье 4 Устава ООН, должна остановить агрессивную войну в Украине и вернуться к международно признанным границам. Только миролюбивые государства могут стать членами ООН", – подчеркнули активисты.

На данный момент, около 21:00, петицию уже подписали более 344 тысяч человек. Активисты нацелены собрать по меньшей мере полмиллиона подписей, чтобы петиция получила большую огласку.

Как Россия использовала Совбез ООН

В течение апреля страна-оккупант председательствовала в Совете Безопасности ООН. Это вызвало большую критику, однако Россия в конце концов выполняла свои "обязанности".

Конечно, захватническая страна не стала в один момент миролюбивой, а продолжала распространять пропаганду. К примеру, в течение месяца Россия пыталась использовать площадку СБ ООН для отбеливания обвиняемой МКС в государственном киднэппинге Львов-Беловой и для очередных оправданий своей агрессии.

Кроме того, во время председательства в Совете Безопасности Россия совершила несколько ужасных атак – обстреляла жилые массивы в Славянске, Запорожье, Днепре, Умани и других городах, убив десятки людей, среди которых – дети. Более того, именно в апреле оккупанты обнародовали ужасное видео казни украинского военнопленного.