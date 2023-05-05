Банер активісти вивісили 5 травня близько о 13:00 біля Карлового моста, пам'ятника політичному діячу Томашу Масарику та на Костелі Пресвятого Сальватора. У мережі також опублікували відповідну петицію з закликом виключити Росію з Радбезу ООН.

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"Право вето – не може бути правом на вбивство"

Як заявили активісти, нині люди мають історичний шанс "покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики". Учасники ініціативної групи заявили, що Росія перебуває у складі ООН незаконно, а тому має вийти з Ради Безпеки.

Право на вето – не може бути правом на вбивство! Окрім, того, за нинішнім статусом в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН,

– заявили активісти.

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Також учасники групи наголосили, що, відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія також не постійним членом Ради Безпеки ООН. У чинному Статуті досі фігурує "Радянський Союз", а Росія там і не згадується.

Активісти звернулися до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з вимогою надати офіційні документи, які підтверджували б членство Росії. У випадку, якщо таких документів немає – вони вимагають припинити фіктивне членство країни-агресора.

"Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбні держави можуть стати членами ООН", – наголосили активісти.

Станом на зараз, близько 21:00, петицію вже підписали понад 344 тисяч осіб. Активісти мають на меті зібрати щонайменше півмільйона підписів, аби петиція набула більшого розголосу.

Як Росія використовувала Радбез ООН

Протягом квітня країна-окупант головувала в Раді Безпеки ООН. Це викликало неабияку критику, проте Росія зрештою – виконувала свої "обов'язки".

Звісно, загарбницька країна не стала в один момент миролюбною, а продовжувала розповсюджувати пропаганду. До прикладу, протягом місяця Росія намагалася використати майданчик РБ ООН для відбілювання звинуваченої МКС у державному кіднепінгу Львової-Бєлової та для чергових виправдань своєї агресії.

Окрім того, під час головування в Раді Безпеки Росія вчинила декілька жахливих атак – обстріляла житлові масиви в Слов'янську, Запоріжжі, Дніпрі, Умані та в інших містах, вбивши десятки людей, серед яких – діти. Ба більше, саме у квітні окупанти оприлюднили жахливе відео страти українського військовополоненого.