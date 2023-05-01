До слова, це вперше Швейцарія головує в Раді безпеки ООН. Країна вже визначила пріоритетні напрямки своєї роботи упродовж відповідного терміну.

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Які плани у Швейцарії

Відомо, що протягом місяця головування в Радбезі ООН Швейцарія планує провести дебати, присвячені розбудові сталого миру та захисту цивільного населення.

Також країна організує наприкінці травня захід, присвячений 75-річчю миротворчій діяльності Організації: у 1948 році Рада безпеки відправила свою першу миротворчу місію UNTSO для підтримання режиму припинення вогню на Близькому Сході.

Як Росія використовувала Радбез ООН

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли про основні події, що стались під час головування країни-агресорки в Раді безпеки.

Протягом квітня Росія намагалася використати майданчик РБ ООН для відбілювання звинуваченої МКС у державному кіднепінгу Львової-Бєлової та для чергових виправдань своєї агресії.

Крім того, головуючи в Радбезі, Росія завдала ударів по житлових масивах у Слов'янську, Запоріжжі, Дніпрі, Умані та в інших містах, вбивши десятки людей, серед яких – діти. Окупанти обстріляли храми на Великдень, а також знищили останній краєзнавчий музей у Куп'янську.

Ба більше, за останній місяць російські солдати зізналися, що страчують полонених та цивільних, зокрема, вбили десятки дітей. Також у квітні були оприлюднені жахливі кадри обезголовлення українського військовополоненого.

Росія створювала ризики глобальній продовольчій безпеці, погрожуючи вийти із "зернової ініціативи".

Водночас у квітні ПАРЄ звинуватила Москву в геноциді, а Молдова і Північна Македонія підтримали ініціативу створення спецтрибуналу з розслідування злочину агресії Росії.

Варто нагадати, що Росія – країна брехні, цинізму і смерті. Навіть в ООН вона перебуває де-факто незаконно. Адже Росія стала членом організації, скориставшись моментом розпаду СРСР в 1991 році.

Як Лавров зганьбився на засіданні Радбезу: коротко

Виступаючи у Радбезі ООН, Лавров побідкався через НАТО й спробував цинічно виправдати геноцид, який скоює Росія.

Не обійшлося й без байок про "київський режим". Загалом весь виступ Лаврова свідчить, що у російських пропагандистів остаточно атрофувалася фантазія.

Вони навіть нову байку не можуть вигадати, натомість продовжують жувати завчені брехливі слова. Жодного ефекту "заяви" Лаврова не мали. Слухати "міністра" ніхто не хотів.