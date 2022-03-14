Россия вбрасывает это, ведь не может позволить открытость Путина, – Лещенко разбил еще один фейк

Российская пропаганда продолжает распространять фейк, что президент Владимир Зеленский не в Украине. Пропаганда лжет на весь мир, что Зеленский якобы не посещал раненых в госпитале.

Пропаганда ничего не может противопоставить открытости Зеленского

Однако эти фейки легко разрушить, ведь президент в Киеве постоянно делает обращения в разных локациях в столице, сообщает 24 канал.

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Журналист Сергей Лещенко объяснил, что российская пропаганда вбрасывает этот бред, ведь их диктатор Путин не может позволить себе такую ​​открытость, как Зеленский.

Россия вбрасывает это потому, что не может разрешить такую ​​открытость своего президента, который находится в неустановленном месте,

– сказал Лещенко.

Он добавил, что Путин избегает контактов с людьми и использует разные технологии, как запись себя на зеленом фоне. По словам Лещенко, Путин создает иллюзию своей открытости.

Пропаганда ничего не может противопоставить открытости украинского президента, потому распространяет неправду, что его нет в Украине.

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