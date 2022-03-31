Очередная консерва, которой хорошо жилось, кормясь с кровавых рук Путина, а теперь, вдруг, в холодильнике закончился пармезан!

Что это было Оперная певица-путинистка Нетребко осудила войну в Украине: искренность ее раскаяния сомнительна

Троянские "Голуби мира"

Если Европа этой путинской шмаре всё простит и впустит с концертами к себе, а ещё покажет по ТВ, то Европа лишний раз продемонстрирует бесхребетность и тупость.

Точно так же как Овсянникова, Нетребко и десятки, а в скором времени сотни других "осуждающих" войну россиян, будут формировать агентурную сеть "инакомыслящих", для интеграции кремлевских нарративов на Запад.

Шестёрка Путина Анька Нетребко осудила войну против Украины и её все полюбили. Светка Лобода пустила месяц спустя сопли и её исключили из ЧС поддерживающих войну. Вы там долбанулись что ли? А Если Путин осудит войну в Украине – вы его тоже, с*ка, полюбите?

Я годами описывал то, как Кремль инфильтрировал в Европу своих агентов влияния и сейчас каждый день я вижу именно такую инфильтрацию в ЕС "голубей мира" из России.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: